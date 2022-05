A Latina una “spiaggia inclusiva” con animazione e assistenza per persone con disabilità

Una “spiaggia Inclusiva” sul litorale di Latina con progetti di animazione e servizi assistenza alle persone con disabilità: è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Latina l’avviso di manifestazione di interesse rivolto a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che intendono presentare un progetto pilota per questa stagione estiva e per la prossima.

“Si tratta di un primo passo – spiega l’assessore alla Marina, Adriana Calì – per testare un progetto più grande e più strutturato: quello di assicurare a tutti i cittadini che frequentano il nostro litorale un’accoglienza a tutto campo, possibilmente integrando più servizi”.

L’area demaniale interessata, si legge, è quella identificata nel Piano per l’utilizzo degli arenili (Pua) come area 6, lotto 6a, e denominata “Colonia lucente”, che si trova nei pressi dello stabilimento Tulum. Le attività dovranno avere inizio il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre, e comunque non oltre il 30 dello stesso mese, con orario di apertura giornaliero di almeno 9 ore. Le stesse attività dovranno riprendere nel medesimo arco temporale anche nell’anno 2023.

“La manifestazione - spiegano ancora dal Comune di Latina - servirà anche a creare un albo di soggetti accreditati che afferiscono al Terzo Settore con cui l’Amministrazione può colloquiare e realizzare progetti futuri”.

Le domande di partecipazione possono essere presentate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it entro le ore 13.00 del 27 maggio 2022. Qui l’Avviso integrale con tutti i dettagli: https://bit.ly/avviso-spiaggia-inclusiva.