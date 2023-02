Sport, enogastronomia e cultura: una giornata speciale alla scoperta dei Monti Aurunci

Sport, enogastronomia e cultura sono stati loro i protagonisti della giornata organizzata dall’associazione sportiva Maremoto, dall’associazione ImprontAurunca e dal Gruppo Grotte Castelli Romani domenica 12 Febbraio alla scoperta del Carsismo e delle grotte dei Monti Aurunci.

La sinergia ha permesso di proporre una giornata speciale per i numerosi partecipanti (circa 40) che, nonostante il clima ancora freddo e la neve ancora presente in quota, incuriositi e interessati dalle proposte della giornata, si sono divisi in un gruppo a piedi, per una lezione itinerante in compagnia degli speleologi del Gruppo Grotte Castelli Romani, e un gruppo in mountain bike, guidati da M. Letizia Grella, guida cicloturistica e presidente dell’associazione sportiva Maremoto.

Durante la lezione in itinere è stato visitato lo spettacolare ingresso dell’“abisso della Ciauchella” gli Aurunci” uno dei più profondi inghiottitoi presenti sul territorio carsico degli Aurunci e la grotta del Fosso di Fabio, dove, con l’aiuto e l’assistenza degli speleologi, è stato possibile raggiungere la prima parte della grotta, muniti di casco e corde. I gruppo dei bikers hanno percorso un bellissimo sentiero tra boschi di lecci e faggi, tra le numerose doline che caratterizzano tutto il territorio e raggiungevano la località Valliera, scorrazzando sulla neve ancora presente in buona parte e che ha reso davvero speciale e suggestivo il percorso e il divertimento.

Rientrati entrambi i gruppi in località Acquaviva, non poteva mancare la degustazione dei prodotti di eccellenza del territorio. Presso il rifugio di Acquaviva l’associazione ImprontAurunca ha promosso una degustazione con le tipicità aurunche messe a disposizione dai soci produttori.

Le tre associazioni

L’associazione Maremoto, è da anni impegnata nella promozione del territorio in ambito sportivo con attività al mare e in montagna, soprattutto attraverso sinergie con altri operatori, per uno sviluppo turistico meritevole delle innumerevoli risorse presenti, sia dal punto di vista sportivo che enogastronomico, archeologico e naturalistico.

L’associazione di Promozione Sociale ImprontAurunca raccoglie una rete di produttori e consumatori che si adoperano per promuovere un’Economia Solidale e di consumo consapevole. Ha tra le sue finalità il sostegno e la valorizzazione di produzioni enogastronomiche dell’arco aurunco, condotte nel rispetto della natura, dell’uomo e delle risorse del territorio secondo i principi dell’agro-ecologia.

L’associazione Gruppo Grotte Castelli Romani è impegnata da oltre 20 anni sul territorio in ricerche speleologiche che hanno portato alla scoperta di numerose grotte di notevole importanza e alla pubblicazione di due libri e numerosi articolo sull’argomento.

Un doveroso ringraziamento alla XVII Comunità Montana Monti Aurunci di Spigno Saturnia nella persona del Commissario dott. Alfieri Vellucci che ha autorizzato l'utilizzo del rifugio Acquaviva come base logistica dell'evento.