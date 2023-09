Sportelli Atm di ultima generazioni in tre uffici postali della provincia. Dove si trovano

Tre nuovi sportelli automatici Atm Postamat di ultima generazione in altrettanti uffici postali della provincia di Latina. L’annuncio oggi da parte di Poste Italiane.

I tre sportelli, che sono a disposizione dei cittadini a partire da oggi, lunedì 25 settembre, sono stati installati negli uffici postali di Sezze, in via Piazza De Magistris, a Sermoneta, in via dell’Oratorio e a Latina Succ. 6, in largo Marcantonio Cesti.

“Dotati di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo - spiegano da Poste Italiane -, con i nuovi Atm le operazioni sono più semplici e veloci e, grazie al lettore barcode, si possono effettuare i pagamenti dei bollettini prestampati anche tramite il QR code. Alto anche il livello di sicurezza per tutelare la clientela con il nuovo sistema elettronico ‘antiskimming’, per impedire la clonazione delle carte di credito, e con il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico”.

Disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, gli sportelli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti.

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli Atm Postamat sono inoltre disponibili per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart.