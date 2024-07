Sanità, sindacati sul piede di guerra: proclamato lo stato di agitazione

Il personale della Asl di Latina in stato di agitazione. La dichiarazione ufficiale arriva dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Nursind Latina. I rispettivi segretari Claudio Maggiore, Emiliano Milani, Giancarlo Ferrara e Giovanni Santucci alla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e alla commissaria straordinaria della Asl Sabrina Cenciarelli chiedendo un incontro di concliazione e mettendo nero su bianco una serie di richieste che riguardano i lavoratori del comparto sanità.

Le criticità riguardano in particolare la carenza di personale, il ritardato avvio delle procedure finalizzate alle trasposizioni e selezioni interne per gli incarichi di coordinamento e di organizzazione; le unità operative senza coordinatore, con grave disagio organizzativo per i dipendenti; il ritardo sistematico delle procedure per la sostituzione e il reclutamento del personale; il mancato pagametno di giugno relativo all’acconto dell’incentivo alla produttività anno 2024, così come sancito dagli accordi decentrati vigenti; il mancato pagamento del saldo incentivo alla produttività relativo all’anno 2023; l'inadempienza riguardante il cronoprogramma per l’attribuzione del Dep 2024 (fascia economica superiore), così come sottoscritto e sancito dallo specifico accordo; il ritardo per la procedura della mobilità e spostamenti volontari del personale; la mancata applicazione del vigente regolamento Alpi per la rotazione del personale; il ricorrente ritardo per il caricamento delle card buoni pasto.