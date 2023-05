Sui Lepini installata una stazione meteo intitolata a Daniele Nardi

Nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, Meteo Cloud ha concluso le operazioni di installazione di una stazione meteo sulla vetta del Monte Ardicara, su Monti Lepini occidentali, a 1440 metri d'altezza, dedicata all'alpinista setino Daniele Nardi, scomparso sul Nanga Parbat nel febbraio 2019. Questa stazione, la più alta finora posizionata sui Monti Lepini, permetterà di monitorare il clima in tempo reale, fornendo preziose informazioni per lo sviluppo delle previsioni meteorologiche, grazie alla sua posizione elevata e strategica.

Attualmente, l’installazione è in fase di collaudo e si considera in test. L’unica pecca riscontrata finora riguarda l’instabilità del segnale, che verrà valutata nel corso delle prossime settimane per determinare come ottimizzarlo al meglio. La realizzazione di questo progetto è frutto dell’impegno e della collaborazione di numerosi attori. Un ringraziamento speciale va ai Comuni di Carpineto Romano (in provincia di Roma) e di Bassiano che hanno autorizzato l’iniziativa, e ai rispettivi sindaci Stefano Cacciotti e Domenico Guidi.

Inoltre, l’associazione Mountain Freedom, la famiglia Nardi e Lorenzo Coppotelli hanno sostenuto gran parte del progetto, mentre la protezione Civile di Sezze ha fornito supporto logistico. La stazione meteo è stata installata nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, evitando l’utilizzo di componenti inquinanti e garantendo la reversibilità dell’installazione. Questo approccio sostenibile sottolinea l’importanza di preservare il delicato ecosistema montano, mentre si lavora per migliorare la comprensione del clima e delle condizioni meteorologiche nella regione.La stazione meteo “Daniele Nardi” darà un contributo significativo nella ricerca meteorologica sui Monti Lepini occidentali. Grazie a questo progetto, sarà possibile monitorare con maggiore precisione le condizioni atmosferiche in questa affascinante catena montuosa.