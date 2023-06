I 209 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri: le strade chiuse per le celebrazioni

Ci saranno oggi, lunedì 5 giugno, in centro a Latina le celebrazioni per il 209esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia è prevista dalle 19 in piazza del Popolo, mentre alle 18.30 il prefetto di Latina Maurizio Falco, insieme al comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Lorenzo D'Aloia, per la commemorazione dei militari caduti deporranno una corona di fiori al monumento di Largo Nassiriya, davanti al Comando provinciale.

Per consentire “il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione” sono previste delle variazioni alla circolazione stradale. Un’ordinanza è stata emanata dal Comune di Latina che disciplina la viabilità non solo nel corso delle celebrazioni, ma anche nelle ore precedenti e successive nel centro città.

Come si legge nel provvedimento viene disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Diaz dalle 12 di oggi, 5 giugno, fino alle 19.30, e comunque sino al termine della manifestazione per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi autorizzati, di forze dell’ordine e mezzi di soccorso; il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, dalle 18 di oggi fino alle 19.30, e comunque sino al termine della manifestazione, in via E. di Savoia, tratto compreso tra Via Umberto I e piazza della Libertà; largo Caduti di Nassiriya; via A. Diaz; via Carducci, tratto compreso tra piazza del Mercato e via Diaz.