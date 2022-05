A Latina si corre la 12esima Maratonina Azzurra: le strade chiuse domenica 29 maggio

E’ in programma per domenica 29 maggio la 12esima Maratonina Azzurra organizzata dalla 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo con la Uisp. Un evento a cui è prevista la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da diverse società sportive di tutta Italia e da molti reparti dell’Aeronautica Militare; il percorso si snoderà tra le vie cittadine, dal lungomare al centro, prevedendo due tipologie di gare, una di 12 km ed una di 23 km.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione è stata disposta una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze della città. Un’apposita ordinanza èè stata emanata nelle scorse ore dal Comune di Latina.

In particolare viene disposto che dalle 08.30 e sino al termine della gara, previsto per le 11.30 circa, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, di domenica 29 maggio il divieto di circolazione per tutti i veicoli - eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati - nelle vie interessate dal percorso di gara: partenza - da Via Lungomare (Distaccamento A.M.), via S. Stefano, vVia Filicudi, via Panaria, Montecristo, via Isolabella, via Pantelleria, via Massaro, via Isola di Gozo, via Egadi, via Palmarola, via Pianosa, via Lipari, via Stromboli, via Ustica, via Zanone, via Procida, via Casilina Sud, via Eolie, Via Elba via Capraia, via Capraia, via Capri, via Ventotene, via Ponza, Rio Martino, via Del Mare, Borgo Grappa, via Fossatella,via Litoranea, via Velaccio, via Cerreto Alto, via Lentisco, via Cicerchia, via del Lido, via A. Bocchi, via F. Palizzi, via Scarlatti, via Faggiana, via Ferrazza, via Ligabue, via Modigliani, via Fiuggi, via Frosinone, via Toscana, via Milano, via Cerveteri, via G. Rossa, via Lavinio, via Galvaligi, via Quarto, via Sulmo, via Mugilla, via Polusca, via Isonzo, via Tucci, via Siciolante, via Giotto, via Marcomi, via Bixio, via Tiziano, via Bonaparte, viale XXI Aprile, via Gramsci, piazza San Marco, corso della Repubblica, piazza del Popolo - Arrivo.