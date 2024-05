“Maratonina Azzurra” dal lungomare al centro città: le strade chiuse e i divieti a Latina

Nuovo appuntamento con lo sport, e in particolare con il podismo, domenica 26 maggio a Latina quando si corre la 14esima edizione della “Maratonina Azzurra”, organizzata dalla Uisp in collaborazione la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave.

Si parte alle 9 dal distaccamento straordinario dell’Aeronautica Militare, a Foce Verde e l’arrivo è previsto nel cuore del capoluogo, in piazza del Popolo, dove saranno messe a disposizione delle navette per il rientro.

Il percorso si articolerà sulla distanza di 11,5 km: dopo circa 4 chilometri di lungomare si attraverserà il lungo rettilineo di via del Lido per arrivare in centro e accedere a piazza del Popolo passando per via Cattaneo. E proprio per permettere il regolare svolgimento della manifestazione sportiva l’amministrazione comunale ha emanato nei giorni scorsi una apposita ordinanza che disciplina la viabilità nelle strade interessate dal percorso.

In particolare viene istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti - a eccezione di forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati -, in tutte le vie e piazze interessate dal percorso della gara. Percorso così definito: partenza dal distaccamento dell’Aeronautica Militare a Foce Verde - via Lungomare- va del Lido - via Padre Sant’Agostino - via Volturno - via Pio VI - via Cattaneo - via Duce del Mar - piazza del Popolo – arrivo. Le modifiche sono state disposte dalle 9 sino al termine della gara previsto per le 11 di domenica 26 maggio.

Ordinato poi, dalle 10 alle 12, il divieto di circolazione e di sosta in via E. Filiberto, tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo; piazza del Popolo, tratto compreso tra via E. Filiberto e via Duca del Mare; via Duca del Mare, tratto compreso tra via Cattaneo e piazza del Popolo.

Ricordiamo infine che il ricavato delle iscrizioni - che terminano oggi - sarà devoluto all’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori