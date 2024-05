Mezza Maratona a Latina: le strade chiuse in città domenica 19 maggio

Si corre domenica 19 maggio a Latina la Mezza Maratona organizzata dall'associazione In Corsa Libera. Un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati che rientra nell’ambito della tre giorni della Festa dello Sport che iniziata venerdì 17 maggio culminerà proprio domenica.

Il punto di ritrovo per la manifestazione è al campo Coni da dove prenderà il via la gara. La partenza è prevista alle 8.30 per il tracciato di 21.097 chilometri e alle 8.45 per quello da 10 chilometri.

Una corsa quella per la Mezza Maratona che attraverserà buona parte della città. Ed è proprio per permettere il regolare svolgimento della manifestazione che l’amministrazione comunale ha predisposto una modifica alla disciplina della sosta e della circolazione in alcune strade di Latina. Nei giorni scorsi è stata quindi firmata una apposita ordinanza che prevede, dalle 8.30 di domenica 19 maggio e sino al termine della gara previsto per le 12, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, il divieto di circolazione per tutti i veicoli - eccetto che per le forze dell’ordine per i mezzi di soccorso e per gli autorizzati -, nelle strade interessate dal percorso.

Percorso così organizzato: partenza – uscita dal campo Coni in via Sandro Botticelli, via Michelangelo Buonarroti, viale XXI aprile, via N. Sauro, via delle Medaglie d’Oro, piazza della Libertà, largo Caduti di Nassiriya, via Armando Diaz, piazza del Popolo, via Duca del Mare, piazzale Prampolini, via Volturno, via Garigliano, via Sant’Agostino, via del Lido, strada Litoranea, via Casilina Sud, via Lungomare, via del Lido, via Amedeo Modigliani, viale Giuseppe De Chirico, via Campania, via Toscana, via Trentino, via dell’Agora, via Polusca, via Tucci, via Vincenzo Rossetti, via Michelangelo Buonarroti, entrata al campo di atletica da via Michelangelo Buonarroti - (campo Coni) Arrivo.