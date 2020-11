Piogge nel sud pontino, monitoraggio sulle sorgenti. Acqualatina: “Possibile lieve torbidità”

Le abbondanti piogge delle scorse ore, che hanno colpito in particolare modo la zona del sud pontino, potrebbero portare a fenomeni di lieve torbidità dell’acqua nelle prossime ore. La comunicazione da parte della stessa Acqualatina che ha fatto sapere come i tecnici siano al lavoro e come sia costante il monitoraggio proprio sulle sorgenti.

“A causa delle abbondanti precipitazioni che nelle scorse ore hanno interessato il nostro territorio, in particolar modo l’area del sud pontino - viene spiegato attraverso una nota -, le sorgenti che alimentano le centrali Capodacqua e Mazzoccolo potrebbero manifestare, nelle prossime ore, lievi naturali fenomeni di torbidità. Per questo motivo, i nostri tecnici sono impegnati sin dalle prime ore del mattino, e già nei giorni scorsi, nel monitoraggio delle acque, con analisi di laboratorio e manovre tecniche volte a limitare al massimo i fenomeni e a garantire la qualità del servizio a tutti i cittadini”.

“Dai primi controlli effettuati - proseguono da Acqualatina -, la situazione risulta nella norma e non sussistono fenomeni di intorbidamento”.