Al Francioni la semifinale di Supercoppa femminile Roma-Milan: le strade chiuse in città

Si gioca mercoledì 5 gennaio allo stadio Francioni di Latina una delle due semifinali dell’ultima edizione della Supercoppa Italiana di calcio femminile. A sfidarsi sul prato dello stadio di piazzale Prampolini saranno la Roma e il Milan, mentre al Benito Stirpe di Frosinone lo scontro sarà tra la Juventus e il Sassuolo.

Il fischio di inizio è fissato per le 14.30 con i riflettori che saranno accesi sullo stadio Francioni con la gara tra le giallorosse e le rossonere che apre la competizione, con il suo nuovo format a quattro squadre, che sarà trasmessa in diretta su TimVision e La7.

Al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione si è quindi resa necessaria una modifica della viabilità e della sosta. In tal senso è stata emessa dal Comune un’apposita ordinanza. Con il provvedimento si dispone dalle 11 del 5 gennaio, sino al termine dell’incontro e comunque alla cessata necessità stabilita dalla Questura di Latina, il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli in piazzale Serratore, piazzale Vecchi, via Volturno (tratto compreso tra via Aspromonte e viale La Marmora) – via I. Nievo (tratto compreso tra via Cena e via Volturno), ad eccezione di forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.