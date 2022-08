Provincia pontina ancora fortunata: vinti 45mila euro grazie ad un 5 al Superenalotto

La dea bendata continua a baciare la provincia di Latina: più di 45mila euro sono stati vinti ieri a San Felice Circeo al Superenalotto.

Come riporta Agipronew, nell’ultimo concorso di giovedì 11 agosto è stato centrato un “5” da 45.240,42 euro; la giocata vincente è stata convalidata nel Caffè 85 di via Monte Circeo 117. Nessun “6”, invece, nell’estrazione di ieri e il Jackpot è arrivato a quota 253,2 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

A Latina, invece, è stato centrato un 6 Oro da 7.500 euro. Proprio nel capoluogo pontono, solo due giorni fa c'è stata la maxi vincita da 2 milioni di euro grazie ad un Gratta e Vinci da 10 euro.