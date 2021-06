SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”: maxi vincita anche in provincia di Latina

Sorridono anche la provincia di Latina ed il Lazio grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”. Nel concorso di sabato 26 giugno, infatti, sono stati assegnati ben 100 premi garantiti da 100mila euro ciascuno. E uno di questi è arrivato proprio nel territorio pontino

Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, fa sapere Sisal, basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina estratta e stampati sulla ricevuta di gioco.

I 100 premi

Le regioni più fortunate sono state, a pari merito, Lazio e Lombardia con 10 vincite ciascuno. Segue sul podio al secondo posto il Veneto, mentre al terzo posto si classificano Abruzzo e Puglia.

Di seguito tutte le vincite:

- 10 vincite in Lazio distribuite tra Roma (con 8 vincite, di cui 5 nella capitale), Viterbo (1) e Latina (1).

- 10 vincite in Lombardia: distribuite tra Milano (3), Monza Brianza (3), Bergamo (2), Brescia (1), Cremona (1).

- 8 vincite in Veneto: distribuite tra Vicenza (3), Verona (2), Treviso (1), Padova (1), Venezia (1).

- 6 vincite in Abruzzo: distribuite tra L’Aquila (2), Teramo (2), Pescara (2).

- 6 vincite in Puglia: distribuite tra Taranto (3), Brindisi (1), Bari (1), Foggia (1).

- 4 vincite in Trentino Alto Adige: distribuite tra Bolzano (3), Trento (1).

- vincite in Friuli Venezia Giulia: distribuite tra Gorizia (2), Udine (2).

- 4 vincite in Campania: distribuite tra Napoli (2), Salerno (2).

- 4 vincite in Piemonte: distribuite tra Torino (3) e Asti (1).

- 4 vincite in Emilia Romagna: distribuite tra Bologna (2), Reggio Emilia (1), Modena (1).

- 3 vincite realizzate in Toscana: distribuite tra Arezzo (1), Firenze (1), Pisa (1).

- 3 vincite realizzate in Sicilia: distribuite tra Palermo (1), Siracusa (1), Agrigento (1).

- 3 vincite in Calabria: distribuite tra Catanzaro (2), Cosenza (1).

- 2 vincite nelle Marche: distribuite tra Ascoli Piceno (1), Ancona (1).

- 1 vincita in Basilicata nella provincia di Potenza.

- 1 vincita in Umbria nella provincia di Perugia.

- 1 vincita in Liguria nella provincia di Genova.

- 6 sono le vincite realizzate online.

- 20 vincite, infine, sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.