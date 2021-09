SuperEnalotto, ritirata ed incassata la vincita da 100mila euro realizzata a Lenola

E’ stata ritirata ed incassata dal fortunato giocatore la vincita di 100mila euro al SuperEnalotto realizzata a Lenola tre mesi fa.

L’ufficio Premi Sisal di Roma, si legge in una nota, “comunica che il premio da 100mila euro assegnato presso il Punto Vendita Sisal Bar Tabacchi di Verardi Lorella situato in via San Martino Snc a Lenola (LT) è stato riscosso dal fortunato vincitore che ha concluso le procedure di ritiro”.

La vincita, realizzata con una giocata di soli 3 euro, era stata assegnata durante il concorso numero 76 di sabato 26 giugno grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100” ed il termine ultimo per la riscossione sarebbe stato proprio il prossimo 24 settembre. “Non sappiamo le ragioni che abbiano spinto il vincitore ad attendere quasi 3 mesi, ma il dato certo è che il fortunato ha ritirato e incassato la vincita nello stesso giorno e da oggi potrà realizzare i suoi progetti” conclude la nota di Sisal.