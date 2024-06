Il Superenalotto bacia la provincia di Latina con una vincita da quasi 60mila euro

La fortuna bacia di nuovo la provincia pontina premiata con una vincita al Superenalotto che sfiora i 60mila euro. Nell’estrazione di martedì 4 giugno infatti non è uscito il “6”, con il Jackpot che arriva a 31,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, ma di fatto sono stati importanti i premi assegnati.

Ed è festa anche a Cisterna dove un fortunato ha centrato 1 punto 5 da 59.353,69 euro. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Bellini situato in corso della Repubblica, 124.

La combinazione vincente è stata: 4 – 18 – 28 – 41 – 61 – 75 - J 17 - SS 72. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 4 giugno ha assegnato in totale 368.975 vincite.

Quasi 140mila euro vinti nel Lazio

Ma anche il Lotto ha fatto sorridere la provincia di Latina. A Terracina, infatti, grazie a un terno sono stati vinti 13.500 euro. Ma in tutta la regione, come riporta Agipronews, sono state centrate tre vincite, per un totale di 112.250 euro. Nella Capitale sono andati i due premi più importanti della giornata: 52.500 euro e 46.250 euro, centrati con un tre ambi ed un terno, che si sono aggiunti a quello di Terracina. La provincia di Roma festeggia anche con il concorso del 10eLotto di martedì 4 giugno; stati infatti centrati due premi, per un totale di 26.500 euro: aLariano un “8 Extra” ha regalato 20mila euro ad un fortunato giocatore, mentre a Fiumicino un “3 Oro” è valso 6.500 euro.