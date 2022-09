Superenalotto, il Lazio a segno: pioggia di "5" da 13mila euro, a Latina quattro vincite

Sorride ancora il Lazio grazie al SuperEnalotto, con ben undici vincite, alcune delle quali hanno premiato anche la provincia di Latina. Come riporta Agipronews, nel concorso del 10 settembre, sono stati centrati undici "5" d 13.446 euro ciascuno. Di questi ben sei sono arrivati da un bar di Cassino, in provincia di Frosinone, per un valore totale di 80mila euro.

Altre quattro vincite riguardano invece il territorio pontino. Tre di queste sono state registrate alla tabaccheria di via Astura 45, a Borgo Santa Maria, a Latina. Un'altra riguarda invece la tabaccheria in via della Stazione 56, a Fondi. L'ultima invece è stata convalidata in un bar di Anagni.

Il Jackpot intanto è salito ancora, arrivando a quota 270,3 milioni di euro, un vero record nella storia del gioco, che saranno in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto euro ciascuno.