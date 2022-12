Superenalotto, vinti quasi 100mila euro nel Lazio. La fortuna sorride anche alla provincia pontina

Nuova tripletta nel Lazio ancora una volta baciato dalla fortuna. Sono infatti tre le vincite centrate nell’ultimo concorso, quello di ieri giovedì 29 dicembre, del Superenalotto nelle provincie di Latina, Roma e Frosinone per un totale di quasi 100mila euro.

Tre i 5 indovinati del valore di di 32.226,60 euro ciascuno, come riporta Agipronews. La prima delle giocate fortunate è stata effettuata a Sabaudia presso il tabacchi Zerbetto, sulla Migliara 47, mentre le altre due sono state convalidate a Roma, presso il Bar Monteforte Cafe di via Scribonio Curione 2, e a Ripi, in provincia di Frosinone, presso il Bar Truini di via Meringo Alto.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 339 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021 con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.