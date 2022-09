Vincite per oltre 150mila euro al Lotto e al Superenlaotto nel Lazio: sorride Formia

La fortuna bussa ancora alla porta del Lazio che centra una tripletta nell’ultimo concorso del Lotto che si aggiunge ad altre due vincite nel Superenalotto per un totale di oltre 150mila euro.

Pr quanto riguarda proprio il Supernelaotto nel concorso del 20 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due 5 del valore di 19.142,89 euro ciascuno: la prima giocata vincente è stata centrata nella tabaccheria di via Emanuele Filiberto 85 a Formia mentre l’altra ha premiato il caffè di viale B. Vergine del Carmelo 175 a Roma.

Tripletta, invece, come detto al gioco del Lotto nel Lazio. Una delle vincite c’è stata a Pomezia dove grazie ad un terno secco (4-7-17) sono stati vinti 45mila euro. Come riporta sempre Agipronews, invece, nella Capitale è stato centrato un colpo da oltre 50mila euro dove un altro fortunato giocatore, sempre grazie ad un terno secco, si è portato a casa 22.500 euro. In totale l’ultima estrazione del Lotto di ieri, martedì 20 settembre, ha fatto vincere nel Lazio 118mila euro.