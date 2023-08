Prima schiusa delle uova sulla spiaggia di San Felice Circeo, nate 7 tartarughe

Dal primo dei quattro nidi che sono stati scoperti in questa estate dei record sul litorale di San Felice Circeo sono nate le prime tartarughe. L’evento nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto.

Il nido era stato scoperto lo scorso 16 giugno e la schiusa delle uova era attesa proprio per questi giorni.

“Stanotte sono uscite le prime 7 piccole. Ci hanno fatto un po’ aspettare, ma alla fine eccole”: si legge sulla pagina Facebook Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio. “Sono state raccolte dal personale di TartaLazio e, dopo una valutazione sul loro stato di salute, hanno fatto la ‘passeggiata’ fino al mare. Poi sono state accompagnate in mare, direttamente al di fuori della linea delle barriere antierosione. Attenderemo insieme le altre nascite nelle prossime notti”.

Come detto sono 4 i nidi sulle spiagge di San Felice Circeo dei sette su tutto il litorale pontino. Quelli accertati in tutto il Lazio sono stati 11, ma potrebbe anche essere accaduto che qualche tartaruga abbia deposto le uova senza essere vista. Come successo a Latina dove domenica scorsa sono state nate 5 piccole tartarughe e ora sono in corso tutte le procedure per la ricerca del nido.