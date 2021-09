Il teatro nella case popolari: tanta gente allo spettacolo nel parcheggio di viale Kennedy

Il teatro arriva nelle case popolari a Latina: ha visto grande partecipazione l’iniziativa che si è tenuta nel parcheggio del lotto 46/47 della case Ater di viale Kennedy. La gente, prima timida, poi si è avvicinata partecipando divertita allo spettacolo di Oscar Biglia, nell’ambito di un’iniziativa di Regione Lazio e Ater.

Oscar Biglia ha rotto il ghiaccio con i motivi di canzoni che tutti conoscono attirando gli spettatori che hanno risposto in tanti. Il palco non era imponente e né distante, è il teatro che ha fatto teatro e il parcheggio è diventato subito vivo, vivace.

“Portare il teatro alle persone o, semplicemente, riportarlo al suo posto tra la gente. Regione Lazio e Ater hanno messo in campo un modello per far vivere i quartieri, a pochi metri l’area giochi allestita solo a pochi metri da qui. Un esperimento, un parcheggio dove vanno a ‘riposare’ le auto diventa luogo dove le persone vivono una esperienza di divertimento insieme”.

“Sono felice di come le persone hanno risposto all’iniziativa – spiega Marco Fioravante, presidente di Ater Latina -; ringrazio la Regione, e in particolare l’assessore Massimiliano Valeriani per l’opportunità e lavorerò per ripetere questa esperienza”