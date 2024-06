Telecamere e sistemi di videosorveglianza nei pressi delle scuole per aumentare la sicurezza

Mercoledì 5 giugno, presso la scuola media dell’Istituto Comprensivo ‘Cesare Chiominto’, si è concluso il progetto ‘Scuole sicure’, realizzato dal Comune di Cori con i fondi ricevuti direttamente dal ministero dell’Interno. Gli studenti hanno avuto modo di incontrare il dottor Virgilio Rovitielli, specializzato in psicologia clinica e psicoterapeuta: l'esperto ha coinvolto le classi terze in un seminario sulle dipendenze. Inoltre, il progetto ha comportato l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso alcuni dei plessi scolastici di proprietà del Comune di Cori, come fortemente voluto dal sindaco De Lillis.

Nel complesso, il progetto ha perseguito e raggiunto tre obiettivi: servizi straordinari di controllo, telecamere installate in prossimità dei plessi scolastici e seminario finalizzato alla comprensione del fenomeno delle dipendenze. Il sindaco De Lillis e l'assessore Afilani hanno spiegato: “Stiamo intervenendo inoltre alla riattivazione di talune telecamere presenti, ma non funzionanti da tempo sul nostro territorio, alcune già attive da qualche mese, e che hanno già consentito alla Polizia Locale in qualche occasione di espletare meglio le proprie funzioni. Abbiamo anche, attraverso la Prefettura di Latina, aderito ad un “patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con un’istanza di finanziamento che ci consentirà, una volta approvato, di potenziare la videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere in altri luoghi del nostro territorio al momento sprovvisti”.