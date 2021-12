Natale all’insegna della solidarietà: la Provincia di Latina al fianco di Telethon

Anche quest’anno la Provincia di Latina è al fianco di Telethon per supportare la sua attività solidale a favore della ricerca per le malattie genetiche rare e ponendosi come parte attiva nel fornire un contributo nelle iniziative di promozione e divulgazione delle sue finalità.

L’Ente di via Costa, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa, si è dunque impegnato a diffondere all’interno dei propri uffici la campagna di Natale Telethon e lo farà anche quest’anno con un evento in programma per il 13 dicembre prossimo alle ore 10 nell’aula consiliare Cambellotti.

All’iniziativa saranno presenti istituzioni e autorità; a fare da padroni di casa il prefetto di Latina Maurizio Falco, il presidente facente funzioni della Provincia Domenico Vulcano e il coordinatore provinciale di Telethon Erminio Di Trocchio che illustrerà le attività dell’associazione e presenterà il cuore di cioccolato edizione 2021 che sarà possibile acquistare nell’occasione. Il denaro proveniente dalla vendita servirà, naturalmente, a finanziare le attività di Telethon ed è importante contribuire con un gesto semplice ma di grande valore.

Saranno inoltre presenti alcuni testimonial d’eccezione del mondo dello sport: Novella Schiesaro, ex pivot nazionale basket femminile; Luca Zavatti, ex capitano della nazionale calcio amputati; Roberto Tofani, coach Anzio Wateepolis A1; Francesco Damiani, presidente della Anzio Waterpolis.