Spiagge a misura di bambino, per il terzo anno Terracina conquista la Bandiera Verde

Si è svolta nei giorni scorsi ad Alba Adriatica la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi dei Pediatri 2021, il riconoscimento ideato dal professor Italo Farnetani dedicato alle spiagge a misura di bambino. Per il terzo anno consecutivo anche le spiagge di Terracina hanno ottenuto il prestigioso vessillo, in questo 2021 conseguito da 143 comuni italiani.

“Siamo molto contenti che anche quest’anno le nostre spiagge siano state considerate adatte ai bambini e alle famiglie - commenta il sindaco di Terracina Roberta Tintari - Un riconoscimento importante e particolarmente bello per il suo contenuto. Ringrazio il consigliere comunale Maurizia Barboni il cui impegno in questo ambito ha consentito di valorizzare l’attenzione dei nostri operatori balneari e delle istituzioni verso i più piccoli”. Dal canto suo Maurizia Barboni, pediatra di professione, ha sottolineato il significato di un premio che “pone in evidenza uno degli aspetti più belli di Terracina per il quale in tanti si adoperano. Il mio lavoro consiste nell’occuparmi della salute e del benessere dei bambini: posso garantire che la frequenza serena e divertente della spiaggia rappresenta, per i piccoli e le famiglie, un vero bagno di salute, fisica e psichica. Per il terzo anno consecutivo le Bandiere Verdi sventoleranno sulle spiagge di Terracina: per quanto mi riguarda riparte subito l’impegno per confermare il riconoscimento anche per il prossimo anno”.