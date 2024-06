Terracina inserita nel catalogo per le buone pratiche culturali della Regione Lazio

Importante riconoscimento per il Comune di Terracina, che verrà iscritto nel catalogo per le buone pratiche culturali della Regione Lazio, riconoscimento ottenuto grazie agli uffici cultura del Comune di Terracina che hanno partecipato al bando regionale con il progetto delle visite culturali guidate in collaborazione con l’Archeoclub di Terracina. Fino ad oggi tantissimi cittadini e turisti hanno partecipato alle visite, pensate per far conoscere il patrimonio culturale della città, con teatri, chiese, monumenti e angoli nascosti tutti da scoprire.

Le visite culturali, condotte dall’Archeoclub, hanno proposto percorsi nell’età antica, medievale e moderna della città, facendo conoscere le sue bellezze. Alessandra Feudi, assessore alla cultura, ha dichiarato: "Ringrazio i nostri uffici cultura che lavorano quotidianamente per valorizzare al meglio il patrimonio della nostra città, e che grazie al loro lavoro sono riusciti ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Vogliamo considerarlo un importante punto di partenza, perché il nostro obiettivo è raggiungere l’eccellenza. L’iscrizione nell’albo, infatti, ci apre le porte a tanti altri percorsi che intendiamo intraprendere. Un ringraziamento all’Archeoclub che con la sua preziosa collaborazione e per il suo ruolo sempre attivo e propositivo che ci permette di portare avanti questo programma di visite culturali, a cui invito tutti a partecipare".



Grande soddisfazione anche per il sindaco Giannetti: "Un grande riconoscimento che premia l’impegno e che è certamente uno stimolo a fare sempre meglio. Terracina è una città d’arte e privilegiata da un’eredità di tesori dal valore inestimabile. Le visite culturali ci permettono di conoscere meglio i luoghi della nostra storia, quelli più noti ma anche quelli che per tanto tempo sono rimasti nascosti, ma sono altrettanto splendidi e suggestivi. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo riconoscimento, un’altra tappa nel percorso di valorizzazione e promozione dei nostri gioielli, che ci permette anche di tramandare una memoria che non deve andare persa ma al contrario deve essere rafforzata. Per questo continua il nostro impegno per riaprire a tutti i nostri meravigliosi luoghi della cultura, un lavoro che è iniziato dal nostro insediamento e che intendiamo portare avanti".