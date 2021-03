Terracina: distribuite migliaia di mascherine chirurgiche acquistate dal Comune

A Terracina sono state distribuite in questi giorni migliaia di mascherine chirurgiche acquistate dal Comune. I destinatari sono comunità, parrocchie e ospedale. I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno distribuito i dispositivi di protezione individuale monouso presso diverse strutture della città. “Nelle scorse settimane – spiega il sindaco Roberta Tintari - abbiamo acquistato 100mila mascherine chirurgiche che stiamo distribuendo in tutte le scuole cittadine, alle parrocchie, alla Caritas, al centro diurno ‘Il Melograno’, alla comunità alloggio ‘Domus Carminia’, alla mensa cittadina e al pronto soccorso del nostro ospedale per i pazienti che ne sono sprovvisti".

"Dopo i tamponi direttamente nelle scuole, l’amministrazione comunale - continua Tintari - mette in campo una nuova iniziativa per il controllo e la prevenzione del contagio da Covid-19, dotando le comunità e i cittadini con minori possibilità di uno strumento ad oggi imprescindibile quale è la mascherina. Le parrocchie e la Caritas si occuperanno di distribuirle ai cittadini meno abbienti mentre la fornitura al Pronto Soccorso del ‘Fiorini’ assume anche un valore simbolico, oltre che pratico: le mascherine sono destinate ai pazienti che ne sono sprovvisti, un gesto di tutela per i pazienti e verso il personale ospedaliero al quale desideriamo testimoniare la gratitudine della comunità cittadina per il grande lavoro che stanno svolgendo. Ringrazio i volontari della protezione civile che anche in questa emergenza, stanno dando un grande contributo per sostenere la nostra città”.