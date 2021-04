Lavori nella galleria Tempio di Giove sull'Appia: come cambia la viabilità

Al via i lavori all’interno della galleria Tempio di Giove sull’Appia a Terracina. L’annuncio da parte di Anas.

Gli interventi di rifacimento profondo della pavimentazione all’interno della canna in direzione Sud della galleria prenderanno il via lunedì 19 aprile.

Durante i lavori cambia inevitabilemnte la viabilità. “Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sia per il personale coinvolto che per l’utenza in transito - spiega Anas attraverso una nota -, la canna in direzione sud (Napoli) sarà interdetta al traffico fino a venerdì 30 aprile, consentendo il transito in doppio senso di marcia all’interno della canna in direzione nord (Roma)”.