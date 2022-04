A Terracina una postazione fissa del 118: via libera alla convenzione con l'Ares

Via libera da parte dell'amministrazione comunale di Terracina alla convenzione per realizzare una postazione fissa dell'Ares 118. La Giunta comunale ha licenziato una delibera attraverso la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l’Ares 118 per la concessione in comodato modale di un immobile comunale in via Appia, nei locali della cosiddetta “Ex Bertani”.

"L'Ares 118 costituisce il nodo primario della rete dell’rmergenza della Regione Lazio, gestendo il soccorso sanitario nella fase fondamentale dell’emergenza - dichiara la sindaca Roberta Tintari - Con la riorganizzazione della rete ospedaliera e del servizio sanitario regionale alcuni obiettivi di assistenza sono stati demandati dalla Regione all'Ares 118. In questi mesi sono intercorsi incontri e contatti con i dirigenti di Ares perché sia la nostra amministrazione sia l’azienda avevano ben chiaro quanto fosse importante un presidio del servizio di soccorso sul nostro territorio, sistemato in locali adeguati. Siamo giunti a questa convenzione in comodato d’uso modale di un nostro immobile per i prossimi 6 anni - spiega ancora - affinchè i cittadini di Terracina e del circondario possano contare su un servizio di pronto intervento sanitario efficiente e rapido. Avere nella nostra città una postazione fissa dell’Ares 118 è il modo migliore per rispondere a questa esigenza di sicurezza per i cittadini e, appena ne abbiamo avuto l’occasione, non abbiamo esitato a mettere a disposizione la struttura. Esprimo apprezzamento e gratitudine ai consiglieri comunali Vincenzo Di Girolamo e Maurizia Barboni, professionisti della sanità, per aver fornito un contributo importantissimo per giungere a questo risultato che costituisce un buon servizio alla nostra comunità perché migliora l’assistenza sanitaria del territorio di Terracina e del suo comprensorio”.