Terracina, lavori nell’ufficio postale di viale Europa: chiusura dal 19 giugno

L'annuncio di Poste Italiane: "Gli interventi per il miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi": Chiusura fino al 16 agosto; disponibile uno sportello dedicato nella sede di via Roma

Da sabato 19 giugno l’ufficio postale di Terracina 1, in viale Europa, poiché è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

La comunicazione da parte di Poste Italiane che per garantire la continuità dei servizi ha predisposto il potenziamento della sede di via Roma con uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Viale Europa, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La sede di via Roma osserva orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione dei cittadini anche la sede di Borgo Hermada, in via Cesare Battisti 54, che osserva orario dal lunedì al venerdì 8.20 – 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

La riapertura dell’ufficio Postale di Terracina 1 è prevista per il giorno 16 agosto.