Terracina, dopo i lavori riapre l’isola ecologica di Borgo Hermada. Tutte le novità

Riapre lunedì 10 maggio l’isola ecologica “Paolo Colli” di Borgo Hermada. Il sito nella frazione di Terracina era chiuso da alcuni mesi per lavori di adeguamento ai nuovi servizi.

“La struttura è stata dotata di nuove attrezzature – commenta l’assessore all’Ambiente Emanulea Zappone – che guardano anche ai futuri servizi. Innanzitutto è stata installata all’esterno del centro una isola ecologica scarrabile e informatizzata per la raccolta dei rifiuti h24, come quella già esistente da due anni in piazzale dei Donatori di Sangue. Il Centro di raccolta ‘Paolo Colli’ è stato inoltre dotato di una bilancia per il peso dei rifiuti in vista dell’applicazione della Tariffa Puntuale, un traguardo che come Amministrazione e come città vogliamo raggiungere il prima possibile. Un’altra grande novità, che però necessità ancora di un po' di pazienza prima che entri in funzione, è il Centro del Riuso, uno spazio apposito creato all’interno dell’isola ecologica per dare nuova vita a quegli oggetti che non utilizzamo più, ma che possono essere invece molto utili ad altre persone”.

“Mi riferisco a quegli articoli in buone condizioni e funzionanti di cui non abbiamo più bisogno e che possiamo evitare di inserire nel ciclo dei rifiuti, consumando energia e comunque con un impatto sull’ambiente, donandoli al centro dove possono essere recuperati e usati da chi ne trae ancora una utilità. Stiamo procedendo – conclude l’assessore – un passo dopo l’altro, verso l’ampliamento dei servizi a disposizione dei cittadini per facilitare la tutela dell’ambiente, cioè del bene primario di cui disponiamo, e per incoraggiare anche la cultura del riciclo e del risparmio economico e delle risorse, così come ci hanno insegnato i nostri nonni”.