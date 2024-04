Strada pericolosa: sopralluogo dell'Anas sull'Appia in località Barchi

Un sopralluogo lungo l'Appia, in località Barchi, è stato effettuato nella giornata di ieri a Terracina, dopo la richiesta di un intervento da parte del Comitato Barchi Aldo Mattei che ha segnalato la pericolosità della zona. Un incontro programmato nell'ultima riunione del tavolo della mobilità convocato in prefettura. Per il Comune di Terracina hanno partecipato al sopralluogo il sindaco Francesco Giannetti, l’assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice e la dirigente Luisa Arcese. insieme al presidente del Consiglio comunale Luca Caringi e all'assessora Alessandra Feudi. Per l’Anas Annalisa Giovannetti, responsabile dei progetti di messa in sicurezza dell’Appia, che ha ascoltato le criticità segnalate dei residenti fornendo anche le prime risposte alle loro istanze.

Nella zona risulta particolarmente pericolosa per l'intersezione tra le rampe di ingresso e di uscita della Galleria Tempio di Giove e quelle per accedere e uscire dal centro cittadino di Terracina. Anas, preso atto della situazione segnalata dal Comitato, ha annunciato che nell’immediato provvederà con una nuova segnaletica orizzontale e verticale e con l’installazione di delineatori stradali flessibili di corsia, mentre ci sarà uno studio più approfondito per altre soluzioni.

"La nostra amministrazione vuole e deve rispondere alle istanze di tutti i cittadini, delle zone centrali come quelle più periferiche - hanno dichiarato il sindaco Guannetti e l'assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice - per questo ci siamo attivati perché le preoccupazioni e le richieste dei residenti della zona di Barchi non restassero inascoltate. Un ringraziamento al Prefetto che con il suo metodo di lavoro ci ha permesso di intervenire in tempi rapidi, e un grazie all’Anas che ancora una volta si è mostrata presente, e ci ha offerto delle soluzioni nell’immediato e la disponibilità ad uno studio della situazione per un eventuale intervento più strutturato. A breve ci sarà un nuovo sopralluogo con la Polizia Stradale, è nostro interesse assicurare la scorrevolezza del traffico nella massima sicurezza".

