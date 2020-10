Terracina fortunata al Superenalotto, vinti oltre 18mila euro grazie ad un 5

La dea bendata fa di nuovo visita alla provincia pontina: ad essere baciata dalla fortuna questa volta è stata Terracina. Proprio nella città sul litorale pontino, infatti, nell’ultimo concorso del Superenalotto di ieri, martedì 27 ottobre, è stato centrato un 5 da 18.292,24 euro. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata giocata nel bar/tabaccheria di via Badino.

Della stessa cifra anche i due 5 che sono stati indovinati a Veroli in provincia di Frosinone, sempre con l’estrazione di ieri. La caccia al 6 invece continua e per il concorso di giovedì il Jackpot metterà in palio 57,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, fa sapere sempre Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.