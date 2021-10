Test Hiv gratuiti ed in forma anonima: inaugurato a Latina il check point di via Legnano

Taglio del nastro per il centro nato nell’ambito del progetto Fast Track Cities, per promuovere la cultura della prevenzione dell’infezione da Hiv /Aids e delle malattie sessualmente trasmesse

E’ stato inaugurato Latina Check Point, il centro dove è possibile effettuare test rapidi per l’Hiv in maniera rapida e gratuita ed in forma del tutto anomima. La cerimonia c’è stata nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, nei locali di via Legnano, 83 nel capoluogo.

L’iniziativa si è sviluppata nell’ambito del progetto Fast Track Cities, ed è finalizzata a promuovere la cultura della prevenzione dell’infezione da Hiv /Aids e delle malattie sessualmente trasmesse.

Latina Check Point è nato da una sinergia tra l’associazione Seicomesei Arcigay, la Asl di Latina e il Comune. Il centro, viene spiegato, sarà attivo dalla prossima settimana. Grazie a questa iniziativa i pazienti avranno la possibilità di effettuare i test rapidi per le malattie sessualmente trasmesse in forma anonima, alla presenza dei volontari dell’associazione e del personale sanitario formato. I test sono gratuiti e in pochissimi minuti si potrà conoscere l’esito.

Tutte le attività saranno nel rispetto delle norme anti-COVID. Tutte le informazioni anche sulle prenotazioni si possono trovare sulla pagina Facebook o sul sito https://www.latinacheckpoint.it/.