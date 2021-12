Gli auguri di buon Natale di Tiziano Ferro, il tradizionale video da casa conquista i fan

Immancabili e ormai una tradizione: sono gli auguri di buon Natale che Tiziano Ferro rivolge ai suoi fan. Da casa anche quest'anno, nel giorno della vigilia, il cantautore di Latina ha pubblicato un video con cui ha voluto dedicare un pensiero speciale per tutte le persone che lo seguono da ogni angolo del mondo.

Postato sui suoi canali socia,l il video ha spopolato raccogliendo il favore di quanti seguono l'artista pontino con amore ormai da anni e a cui hanno risposto in tantissimi. Indossando un maglione tipicamente natalizi, Tiziano Ferro ha intonato una versione tutta sua di “Musica Leggerissima” con cui ha allietato questi giorni di festa per molti trascorsi in meniera diversa dal solito e per alcuni anche lontano dai propri affetti a causa del coronavirus,

“Per tutto l’amore che ogni giorno ricevo: vi voglio bene, tanto. Buon Natale amici miei”: questo il messaggio di Tiziano Fero a tutti i suoi fan, scritto come sempre in diverse lingue.