Il grande cuore di Tiziano Ferro: devoluti 200mila euro alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna

Tiziano Ferro ha devoluto 200mila euro alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. L’annuncio nei giorni scorsi alla vigilia del concerto che il cantautore pontino ha tenuto ieri allo stadio Dall’Ara di Bologna.

La donazione è avvenuta attraverso l’associazione Italia Loves Romagna; così Tiziano Fero contribuirà alla raccolta fondi nata dall’evento dello scorso 24 giugno a Campovolo che aveva visto salire sul palco tantissimi artisti del panorama musicale italiano e a cui il cantante di Latina non aveva potuto partecipare proprio perché impegnato in uno dei due appuntamenti romani del suo tour “Tzn 2023”.

Tra le promotrici dell’evento anche Laura Pausini che ieri sera al Dall’Ara è stata l’ospite a sorpresa speciale del concerto di Tiranno Ferro. La cantante romagnola prima ha salutato il pubblico dal prato gold ripresa sul megaschermo, poi è salita sul palco per un duetto improvvisato tra gli applausi sulle note di “Non me lo so spiegare”, brano che Pausini ha realizzato proprio con l’artista pontino nel 2006 per l'album "Io canto".

"“Riprendermi da tale shock emotivo richiederà tempo. Posso solo dire che è stato uno dei concerti più belli della mia carriera - ha scritto Tiziano Ferro sui social dopo il concerto di Bologna -. Il popolo dell’Emilia Romagna sa insegnarti come rialzarsi e continuare a correre. È solido, sfacciatamente vero, senza vie di mezzo. Una terra che ha dato i natali ai più grandi artisti italiani. Da Pavarotti a Raffaella…a Laura. E mille altri. Bologna, Emilia Romagna. Ho sacro rispetto per quello che sapete raccontarmi, la vostra vicinanza non è scontata. È un privilegio e lo custodisco come tale. Grazie!".





Tiziano Ferro non è certo nuovo a gesti di così grande generosità; in passato, durante il periodo della pandemia da Coronavirus aveva fatto una donazione all’ospedale Santa Maria Goretti. Pochi mesi prima aveva deciso di devolvere l’intero cachet della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2020 ad alcune associazioni locali, denaro con cui la Lilt aveva potuto comprare un macchinario proprio per il nosocomio del capoluogo e l’Avis una nuova auto per l’associazione.