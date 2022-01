Tiziano Ferro piange la morte del suo cane Jake: “Grazie per questo anno di amore”

Con un commovente messaggio Tiziano Ferro ha salutato Jake, il suo cane adulto adottato poco più di un anno fa dopo la morte del suo Beau.

Sono piene di amore le parole che il cantautore di Latina ha cristallizzato in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram dedicate al suo amico a quattro zampe che chiamava “Il ragazzo con tre cuori”, due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. “Così grande che non ha retto più” scrive l’artista pontino la cui vita dall’agosto del 2020 è stata riempita dall’amore che ha saputo donare quello che è diventato un nuovo complonente della famiglila che aveva portato a casa insieme al marito Víctor Allen nell’agosto del 2020, così come aveva fatto anche con Beau, dando seguito al loro impegnato per salvare i cani adulti, quelli che difficilmente vengono adottati in canile.

“Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi” scrive ancora Tiziano Ferro nel suo doloroso post che accompagna un’immagine che dimostra il loro forte legame.

Poi la conclusione: “Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai”.