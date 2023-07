L’incredibile ondata di affetto per Tiziano Ferro: “Grazie. Non siate preoccupati per me”

E’ stata un’ondata di affetto e di amore incredibile quella che ha travolto Tiziano Ferro che solo ieri ha annunciato di dover subire un intervento per un nodulo alla corda vocale che gli è stato diagnosticato proprio prima di cominciare il tour che dopo sei anni lo ha visto tornare negli stadi davanti al suo pubblico. Tanti artisti, tanti colleghi, e tantissimi fan si sono stretti a lui in un enorme abbraccio in un momento difficile come quello che si appresta a vivere il cantante di Latina. Da Laura Pausini a Marco Mengoni, da Fiorella Mannoia a Paola Turci, da Madame a Levante, da Alessandra Amoroso a Blanco fino a Rovazzi: è un lunghissimo elenco quello degli artisti che subito dopo la sua confessione gli si sono stretti intorno mandandogli messaggi di vicinanza e di forza. Senza contare quelli che gli sono arrivati dai suoi fan.

E a tutti loro oggi il cantautore pontino ha voluto rispondere con un altro video postato sui social. Si vede lui in una stanza in cui commosso, quasi fino alle lacrime, ringrazia tutti per tanto amore. Un amore che Tiziano Ferro si è guadagnato in oltre 20 anni di carriera, come artista e come uomo.

“Grazie per questa ondata di affetto incredibile perché per me è assolutamente importante - ha detto emozionato nel video postato sui social (in basso in versione integrale) -. Grazie ai media che mi hanno abbracciato, e io ci tengo a queste cose, sono fatto così. Voglio rassicurare tutti: non sono in ansia, non ho paura e affronterò questa cosa con tranquillità. Per me l’unica cosa importante era fare il tour. E’ stato bellissimo. Non lo dimenticherò mai, come non dimenticherò questa esperienza assurda che mi ha fatto capire quanto vi voglio bene ancor di più. I dottori hanno detto che vogliono visitarmi almeno dopo un paio di mesi di riposo per capire quale è la situazione. Poi mi diranno quando fare l’intervento. Io vi terrò informati. Non siate preoccupati per me; andrà bene” ha detto ancora il cantautore pontino che oltre ai fan ha voluto ringraziare anche i dottori e chi lo ha seguito in queste settimane difficili.

"Questo è un periodo nel quale sto preparando delle sorprese assurde per me e una arriverà tra poco e questo mi rende felice. Ma quello che mi rende ancora più felice è quello che mi avete dato questi giorni. Non c’è niente di più importante di una persona che ti chiede ‘Come va?’ o “Metti la salute per prima. Quindi, grazie. A tra poco con una sorpresa” ha poi concluso salutando i fan con il suo enorme sorriso.