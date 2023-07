Tiziano Ferro: “Ho un nodulo a una corda vocale, dovrò operarmi”. La confessione ai fan alla fine del tour

Dopo sei anni è tornato a calcare i palchi di tutta l’Italia per un tour che non è esagerato definire dei record, con oltre 500mila biglietti venduti. Parliamo di Tiziano Ferro reduce dalle fatiche delle 14 date dei suoi concerti estivi durante i quali ha ripercorso gli oltre 20 anni della sua carriera raccogliendo l’infinito amore dei suoi fan che hanno riempito gli stadi ad ogni singola tappa e a cui si è donato senza risparmiarsi mai.

E proprio a loro si è rivolto oggi pomeriggio con un post con cui ha voluto condividere il momento delicato che dovrà affrontare ora. Il cantautore di Latina ha infatti rivelato che prima dell’inizio del tour gli è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale e che dovrà sottoporsi a un intervento. Una brutta notizia che ha rischiato di far saltare il tour a cui però l’artista pontino non ha voluto rinunciare proprio per amore del suo pubblico.

“Ora posso dirvi la verità - scrive sui social accompagnando un video carico di emozione -. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”.

“E lo ammetto - aggiunge Tiziano Ferro -, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.

Adesso dovrà per forza di cose fermarsi, ma non sarà certo solo ad affrontare questo momento difficile. Al suo fianco avrà tutti i suoi fan che gli saranno ancora più vicini con il loro amore e il loro sostegno.