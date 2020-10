Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco dopo l’apertura sulle unioni civili per le coppie gay

"Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”: così, citando un passo del Vangelo secondo Matteo, Tiziano Ferro apre il post pubblicato ieri sera su Instagram con cui a suo modo ha voluto ringraziare Papa Francesco che si è detto favorevole alle unioni civili per le coppie gay.

Parole storiche quelle pronunciate dal Pontefice che nel documentario “Francesco” del regista russo Evgeny Afineevsky, presentato alla Festa di Roma, per la prima volta ha detto esplicitamente che le coppie omosessuali hanno diritto ad avere una copertura legale: "Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

Un messaggio quello di Papa Francesco che ha colpito il cantautore di Latina che ha fatto outing nel 2010 e dall’estate del 2019 è sposato con Victor Allen. E proprio al Pontefice l'artista ha voluto rivolgere il suo sentito ringraziamento. “La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre” ha scritto Tiziano Ferro su Instagram.