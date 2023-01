Tornado, il Lazio tra le regioni più colpite nel 2022. Quello di Sabaudia tra i più rilevanti

C’è anche la tromba d’aria che il 29 settembre ha interessato il litorale pontino e in particolare il territorio di Sabaudia tra le più significative del 2022. E’ questo uno dei dati che emergono dal dossier “Tornado in Italia” pubblicato dalla Rete Meteo Amatori che fa un’analisi dei fenomeni di tipo vorticoso che si sono verificati in tutto il Paese nell’anno che si è appena concluso, di cui 4 sono concentrati nel Lazio.

L’archivio, nato nel 2014, raccoglie i dati provenienti da diverse fonti, dai social network ai media, e dopo aver verificato l’informazione, la convalida seguendo un protocollo denominato “quality check”. Quelle che superano la verifica vengono pubblicate nel report. Andrea Pardini, Franco Menenti e Daniel Gialdini, i tre autori del dossier, hanno verificato la presenza in Italia nel 2022 di 41 tornado e oltre 200 trombe marine. Ma proprio facendo riferimento alle espressioni di “tornado” o di “trombe d’aria”, gli estensori del dossier spiegano che si tratta in sostanza di sinonimi con cui esprimere il concetto di “una colonna d’aria in forte rotazione, al contatto col terreno, che varia da qualche metro a qualche chilometro”. Ci sono poi le “trombe marine” che hanno un’intensità inferiore di quelle terrestri (non superano il grado F2 della scala Fujita) e sono più frequenti; quando raggiungono la terra vengono convenzionalmente considerati "tornado".

Nei 12 mesi passati, come detto, ci sono stati in tutta Italia 41 tornado convalidati e ben 249 trombe marine, alcune delle quali, quasi una ventina, hanno raggiunto la costa (landfall). Tra gli eventi più significativi che nel 2022 hanno interessato tutta l'Italia, nel dossier vengono riportati quello di Sabaudia del 29 settembre e quello di Civitavecchia di tre settimane prima, entrambi di livello F1 della scala Fujita (con venti tra i 117 ed i 180 km/h). Per quanto riguarda invece le regioni, la più colpita dai tornado lo scorso anno è stata la Sicilia (con 10), seguita da Puglia e Calabria (6) e poi proprio il Lazio con 4.