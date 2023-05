A Fondi le forze dell’ordine si sfidano nel “Torneo della Legalità”

Le forze dell’ordine si sfidano nel nome della legalità: è tutto pronto a Fondi per il quadrangolare tra polizia locale, guardia di finanza, polizia e carabinieri che si terrà il 23 maggio in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta alla presenza anche del prefetto Maurizio Falco e del questore Raffaele Gargiulo e delle scolaresche della città che saranno sugli spalti a tifare per la legalità.

La sfida di Calcio a 5, che rientra nel programma ufficiale di Fondi Città europea dello Sport 2023 si terrà avrà inizio alle 9 al palazzetto dello sport di via Mola di Santa Maria proprio in occasione della “Giornata della Legalità” istituita nel 2002, a quattro anni dall'uccisione del magistrato Giovanni Falcone e della sua scorta, per non dimenticare le vittime di tutte le mafie e sensibilizzare la collettività al contrasto della criminalità mafiosa.

Si tratta infatti di un'iniziativa fortemente voluta dal prefetto Falco il quale già lo scorso anno, nella stessa giornata, ha preso parte ad un importante convegno che ha coinvolto e portato a profonde riflessioni gli studenti della Città di Fondi. A premiare i vincitori della sfida, ma simbolicamente tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si spendono, talvolta rischiando la vita, per la sicurezza del territorio, il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro.

Il programma

- ore 9.00: 1° Semifinale – rappresentativa polizia municipale vs rappresentativa polizia;

- ore 10:00 2° Semifinale – rappresentativa carabinieri vs rappresentativa guardia di finanza;

- ore 11:00 Finale ¾ posto – perdente semifinale 1 vs perdente semifinale 2;

- ore 12:00 Finale 1/2 posto – vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2;

- ore 12:45 – Premiazioni alla presenza del prefetto, del questore e del sindaco