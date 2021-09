Rrasporti marittimi: Nlg: da metà settembre collegamenti con Ponza solo nel week end

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La NLG – Navigazione Libera del Golfo, che effettua servizio tra l’isola di Ponza e Terracina, rimodula i collegamenti marittimi in vista della stagione autunnale. In particolare fino a domenica 12 settembre, il servizio sarà ancora giornaliero con partenza da Terracina alle 8.40 e da Ponza alle 18.30, poi i collegamenti saranno effettuati solo nei successivi fine settimana, cioè venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre, a seguire venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 e infine l’ultimo collegamento previsto per questa stagione turistica sarà effettuato venerdì primo ottobre, sabato 2 e domenica 3. Anche gli orari di partenza da Ponza cambieranno, a partire da venerdì 17 settembre il rientro dall’isola sarà anticipato alle 17,15.