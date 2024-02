Trasporti marittimi: da aprile al via i collegamenti da Terracina a Ponza con Nlg

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La NLG – Navigazione Libera del Golfo, ha già programmato l’attività della stagione estiva 2024. A partire dal 19 aprile infatti, inizieranno i collegamenti marittimi da Terracina con Ponza che proseguiranno fino al 6 ottobre. La NLG, storica società di navigazione nata del 1953, fin dal 2008 ha attivato un servizio di collegamento veloce con l’arcipelago pontino, e con Ponza in particolare.

In questi anni ha spesso schierato il meglio della sua flotta, come per esempio il Vesuvio Jet, un monocarena dotato di tre motori idrogetti e stabilizzato con un sistema di alette compiuterizzato simile a quelli usati sulle grandi portaerei per limitarne il rollio. In soli 50 minuti quindi è possibile coprire in tutto comfort e sicurezza la tratta di mare che separa Ponza da Terracina. La NLG da subito si è dimostrata attenta e sempre disponibile alle esigenze degli operatori turistici e non, utilizzando esclusivamente mezzi confortevoli, sicuri e veloci che effettuano partenze fino a 3 volte al giorno, applicando tariffe contenute sia per gli isolani che per i pendolari. Questo per venire incontro alle esigenze agli abitanti di Ponza che in tal modo possono, per esempio, sbrigare le proprie faccende sulla terraferma e rientrare in serata a casa.

Pur operando senza convenzione, cioè senza finanziamenti pubblici, la NLG ha sempre garantito i collegamenti marittimi qualunque fosse il numero, spesso anche esiguo, di passeggeri. Questo inizialmente risultò non essere particolarmente alto ma, con il tempo, il flusso di viaggiatori è aumentato gradualmente perché sono state apprezzate la comodità e l’affidabilità dei servizi offerti. Singoli turisti e comitive organizzate hanno cominciato a utilizzare Terracina come punto di imbarco per l’arcipelago. L’offerta delle corse è stata da sempre flessibile e modellata a seconda dei flussi turistici, non solo propri ma anche altrui, e ciò ha contribuito ad accrescerli notevolmente, non solo in termini di numeri ma, anche e soprattutto, di “qualità”.

Fin da subito nacque una collaborazione strategica con la Shuttle viaggi (Ponza Turismo) di Terracina, che opera nel turismo dal 1982, sempre è in prima linea per promuovere e far conoscere l’arcipelago pontino offrendo pacchetti per escursioni da Ponza a Palmarola. In particolare fornisce il pacchetto completo Ponza-Palmarola. “L’impegno proseguirà fino a che le condizioni del mercato lo consentiranno" dichiarano dalla NLG.

