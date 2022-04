Sciopero dei trasporti, il 28 aprile corse dei bus a rischio anche a Latina e provincia

Corse degli autobus a rischio e possibili disagi anche a Latina e nella provincia pontina giovedì 28 aprile per uno sciopero dei trasporti proclamato a livello nazionale dall’organizzazione sindacale Faisa Confail.

Lo stop è previsto per 4 ore e potrebbe avere ripercussioni anche nel territorio pontino. A Latina città Csc Mobilità, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città capoluogo, ha fatto infatti sapere che a causa della protesta dalle 09:30 alle 13:30 “il servizio potrà subire forti ripercussioni”.

Lo stesso a fatto anche Cotral, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano nel Lazio, in vista dell’astensione dalle prestazioni lavorative prevista tra le 8.30 e le 12.30; saranno garantite tutte le corse fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12:31.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dall’organizzazione sindacale:

- per rivendicare il rinnovo del C.C.N.L. di categoria scaduto nel 2017

- per la revisione delle retribuzioni in relazione all’aumento del costo della vita

- per la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ivi compresa quella dello smart working.