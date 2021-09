Sciopero trasporti, il 17 settembre stop di 24 ore: a rischio anche le corse dei bus Cotral

Disagi in vista anche per i pendolare pontini venerdì 17 settembre per via di uno sciopero dei trasporti proclamato dall’organizzazione sindacale USB. L’agitazione di 24 ore prevede un’astensione dalle prestazione lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Sono a rischio anche le corse dei bus Cotral; come fanno sapere dalla stessa società saranno comunque garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30 e alla ripresa del servizio dalle 17 fino alle 20.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito web cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni dello sciopero:

- nazionalizzazione dei settori e riduzione dell’orario di lavoro

- applicazione dei contratti di primo e secondo livello per i neo assunti e salario minimo per legge

- introduzione del reato di omicidio sul lavoro

- lotta a qualunque forma di discriminazione

- sviluppo del sistema di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti

- penalità economiche alle aziende sui ritardi dei rinnovi contrattuali

- legge sulla rappresentanza.