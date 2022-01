Sciopero dei trasporti, stop venerdì 4 febbraio. A rischio anche le corse dei bus Cotral

Si fermano ancora i trasporti con uno sciopero nazionale venerdì 4 febbraio. A proclamarlo è stata l’organizzazione sindacale Usb: lo stop sarà di 4 ore e prevede una astensione dalle prestazione lavorative dalle 8:30 alle 12:30.

Nel territorio della provincia di Latina ed in quello regionale sono a rischio anche le corse dei bus Cotral; dall’azienda hanno fatto sapere che saranno comunque garantite tutte le corse fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12:31. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste alla base della vertenza dall'organizzazione sindacale:

- per la non volontà, da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità; criticità già di per se evidenti nella fase pre-pandemica.

- per interrompere l'ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti.