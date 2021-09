Trasporti, il piano per un rientro a scuola in sicurezza: 10 mezzi in più a Latina

L’annuncio da parte del Comune in vista del ritorno in classe degli studenti lunedì 13 settembre. Previsti anche nuovi orari

Si torna a scuola lunedì 13 settembre anche a Latina e nella provincia pontina. Un nuovo anno scolastico che sarà inevitabilmente condizionato ancora dalla pandemia da coronavirus. Nei giorni scorsi è stato redatto in Prefettura un piano per un rientro in classe in sicurezza. Tra i temi affrontati anche quello dei trasporti.

“In occasione della riapertura delle scuole sono state definite nel corso del tavolo istituito presso la Prefettura di Latina e al quale ha partecipato anche l’Amministrazione comunale le modalità operative per garantire la ripartenza in piena sicurezza delle attività scolastiche tenendo conto del limite di capienza del trasporto pubblico locale all’80% spiegano da piazza del Popolo -. Il servizio di trasporto pubblico locale sarà integrato e quindi potenziato grazie a 10 mezzi aggiuntivi messi a disposizione dall’Astral per un totale di 1.300 km al giorno in più”.

Da lunedì 13 settembre, inoltre, entra in vigore anche il nuovo libretto orario, già disponibile sul sito di Csc Mobilità (link: https://bit.ly/3yXf6uN).

Infine, “per quanto riguarda le attività di presidio davanti agli istituti scolastici, il personale della Polizia Locale di Latina, oltre gli ordinari servizi già predisposti, contribuirà ai servizi di vigilanza svolti dalle altre forze dell’ordine anche nei pressi di alcuni istituti superiori”.