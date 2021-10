“Trasporti inadeguati e troppi rischi per gli studenti”: Trano chiede l’intervento di tre ministri

“Trasporti inadeguati e troppi rischi per gli studenti del liceo Alberti di Minturno”: a segnalare al situazione il deputato pontino Raffaele Trano (L'Alternativa C’è) che ha chiesto l’intervento dei ministri dei Trasporti, della salute e dell'Istruzione.

"Dall'inizio della pandemia è stato più volte sottolineato quanto sia rischioso viaggiare su mezzi pubblici sovraffollati. Il distanziamento è fondamentale e il Governo, con la ripresa dell'anno scolastico, aveva assicurato un potenziamento del sistema dei trasporti, per evitare che si renda nuovamente necessaria la Dad, uno strumento che già tanto male ha fatto ai giovani. Per gli studenti del liceo scientifico statale Leon Battista Alberti di Marina di Minturno trasporti adeguati e dunque sicuri però ancora non ci sono. La situazione è a mio avviso grave e per tale ragione ho segnalato la vicenda, chiedendo un loro intervento, ai ministri dei trasporti, Enrico Giovannini, della salute, Roberto Speranza, e dell'istruzione, Patrizio Bianchi”.

I servizi forniti dal Cotral sono del tutto inadeguati per un liceo frequentato anche da molti giovani di Formia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia e Gaeta - aggiunge il parlamentare -. Mancano le corse necessarie e gli studenti sono costretti ad accalcarsi sui pochi mezzi a disposizione, senza contare che sono carenti anche le pensiline dove attendere i bus, con la conseguenza che i ragazzi devono aspettare in strada sotto le intemperie. Ho chiesto ai tre ministri di intervenire, evitando che i pochi autobus disponibili diventino causa di contagi, e di provvedere anche a far sì, in raccordo con la Regione Lazio, che vengano eliminati i troppi disservizi del Cotral che stanno creando enormi disagi e mettendo in pericolo i cittadini”.