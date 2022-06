Treni a Latina e nel Lazio: attivo l’orario estivo. Cosa cambia per i pendolare pontini

E' attivo da oggi, domenica 12 giugno, l'orario estivo per i collegamenti Trenitalia. Novità che interessano anche i pendolari pontini; tra queste quasi 20mila posti in più sui "treni del mare", ovvero le linee Fl5, Fl7 e Fl8.

Nello specifico sulla Fl7 Roma-Formia/Napoli saranno attivi 6 treni straordinari in più di domenica (6.300 posti in più totali totali) e 2 treni straordinari in più di sabato (2.000 posti in più totali totali), uno nella tratta Roma Formia e l’altro sulla Latina-Roma. Sulla FL8 Roma-Nettuno si prevedono invece 2 treni straordinari in più la domenica (2.800 posti in più totali) e 1 treno straordinario in più di sabato (1.400 posti in più totali). A questi si aggiungono sulla FL5 Roma-Civitavecchia 6 treni straordinari messi a disposizione la domenica (per un totale di 6.300 posti totali in più rispetto all’offerta ordinaria) e 1 treno straordinario il sabato (1.050 posti totali in più).

"A queste novità - si legge in un comunicato di Trenitalia - si aggiunge il Civitavecchia express, il collegamento veloce tra il porto di Civitavecchia e il centro di Roma".

Altra novità per l’estate "è il ritorno del servizio di mobilità integrata treno+bus verso il parco divertimenti di Valmontone MagicLand: saranno attivati fino a 4 collegamenti al giorno e chi acquisterà il biglietto del treno con quello di ingresso al parco avrà diritto a uno sconto di 10 euro. Rimangono poi sempre attivi i tradizionali “link” che collegano le stazioni con i borghi e le ville del Lazio: Villa d’Este e Villa Adriana, l’abbazia di Montecassino, Castel Gandolfo le Terme dei Papi a Viterbo.

"Sui treni regionali, sino al 26 settembre, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati, da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile la promozione ‘Estate Insieme’, a 39 euro per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi".