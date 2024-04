Circa 9mila posti in più sui treni del mare, compresi quelli della linea Roma-Napoli via Formia, nel Lazio per i ponti di primavera. Tanti sono quelli messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia, di concerto con Regione Lazio, per raggiungere i centri costieri durante i ponti del 25 aprile del Primo Maggio e del 2 Giugno.

“Anche quest’anno - si legge in una nota - il Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, integra con ben 12 treni straordinari il programma ordinario per consentire a tutti coloro che vorranno fare una gita fuori porta di lasciare l'auto a casa e raggiungere comodamente in treno il litorale laziale”.

I treni - attivi nei giorni 25, 28 aprile, 1° maggio e 2 giugno - sono così suddivisi: 4 per la FL5 (Roma - Civitavecchia), 6 per la FL7 (Roma - Formia- Napoli) e 2 per la FL8 (Roma-Nettuno). Di seguito nel dettaglio: