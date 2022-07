Treni: circolazione sospesa sulla Napoli-Roma e ore di ritardi sulla tratta ferroviaria

Mattinata di inferno per i pendolari che si muovono lungo la tratta ferroviaria Roma – Formia - Napoli. Un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei convogli sin dalle prime ore di oggi, martedì 19 luglio, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria con treni che sono stati cancellati, altri deviati facendo accumulare ore di ritardi per Intercity e regionali.

I problemi sono iniziati intorno alle 6.45 quando il traffico è stato temporaneamente sospeso in direzione Roma per accertamenti tecnici sulla linea tra Sezze e Latina. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per garantire il ripristino della regolare circolazione.

Pesanti comunque gli effetti sulla mobilità; come fanno sapere da Rfi, solo intorno alle 13.35 la circolazione ha iniziato a riprenere gradualmente dopo che è stata ripristinata la piena funzionalità della linea. Pesanti gli effetti sulla mobilità con rallentamenti fino a 350 minuti per 9 Intercity, 3 sono tati quelli limitati e due i cancellati; ritardi fra 30 e 340 minuti invece per 20 regionali, mentre 6 sono stati deviati, 7 limitati e 9 cancellati.

Un martedì di passione per i pendolari, reso ancora più complicato dalle temperature bollenti di una giornata da bollino rosso.